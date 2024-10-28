«Приходят сообщения»: бывшая жена боксера Бивола пожаловалась на угрозы убийством после развода

В полицию Санкт-Петербурга поступило заявление от бывшей жены боксера Дмитрия Бивола. 34-летняя Екатерина пожаловалась на угрозы убийством.

Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на осведомленный источник.

Экс-супруга Бивола рассказала правоохранителям, что ей на телефон поступают сообщения с угрозами. Екатерина утверждает, что это делает команда бывшего мужа.

«Она жалуется на то, что, начиная с прошлой недели, ей в одном из мессенджеров приходят сообщения с угрозами убийством от команды ее бывшего мужа», - рассказал изданию источник.

Подача заявления об угрозах убийством совпала с судами по алиментам, которые сейчас идут между Биволом и его бывшей женой.

Пара 16 лет состояла в браке. У Бивола растут двое сыновей.

Ранее бывшая жена потребовала от боксера купить детям по квартире и положить каждому на счет по 100 млн рублей. В этом случае она обещала «замолкнуть навеки».