«Купи детям по квартире, и я замолкну»: бывшая жена боксера Дмитрия Бивола потребовала 200 млн рублей

Бывшая жена боксера Дмитрия Бивола после его проигрыша в поединке с Артуром Беребиевым потребовала купить детям по квартире и открыть счета на 200 млн рублей. После этого девушка пообещала «замолкнуть навсегда».

На громкое заявление обратил внимание сайт Kp.ru.

С момента разрыва Бивола с женой Екатериной прошел год. Боксер женился снова. После недавнего проигрыша экс-супруга выступила с ультиматумом.

«Купи детям по квартире в центре Питера. Открой им счета со 100 миллионами рублей для каждого моего сына. И я замолкну навеки», - пообещала экс-супруга, назвав бывшего мужа «Димасиком».

Екатерина призвала Бивола «платить за свое потомство». Женщина собирается подать в суд, чтобы взыскать алименты на сыновей.

Она утверждает, что спортсмен перестал платить на детей. Екатерина хочет «сражаться» за будущее сыновей и «за их деньги». Также она подумывает о том, чтобы лишить отца родительских прав.

Ранее журналистка Ксения Сбчак осудила певца Ярослава Дронова за публикацию свидетельства о разводе. Она заметила, что это похоже на «хвастовство».