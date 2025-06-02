СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 02 июня 2025, 09:36
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Приходит к двери с ножом и угрожает убить: агрессивная женщина терроризирует соседку с младенцем в ДНР

В ДНР вооруженная ножом женщина преследует соседку и ее годовалого малыша .
Приходит к двери с ножом и угрожает убить: агрессивная женщина терроризирует соседку с младенцем в ДНР

© Freepik

Жительница Донецкой Народной Республики обратилась в полицию за помощью. Она пожаловалась на соседку, которая сыплет угрозами. Агрессивная женщина с ножом караулит мать и ее годовалого ребенка у двери, передает Telegram-канал Readovka.

История случилась в городе Харцызск. В беседе с журналистами девушка заявила, что осени прошлого года боится покидать квартиру из-за неадекватной соседки. Женщина с признаками психического расстройства обвиняет молодую мать в том, что она не совершала, и преследует ее с холодным оружием в руках.

Не так давно соседка в четвертый раз появилась у двери девушки и угрожала убийством. Свидетелями происходящего стали другие жильцы дома. Агрессивная женщина, по информации журналистов, свободно разгуливает по городу и работает в аптеке.

Ранее сообщалось, что жители Екатеринбурга порезали соседа ножом в лифте. Кроме того, они откусили мужчине ухо.