«Приходит человек в черном»: жительница Ростовской области опасается за жизнь из-за ритуалов сатанистов* у ее дома

В Ростовской области семью девушки, чья мать тяжело больна, преследуют сатанисты* («Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России и запрещено). Под окнами их дома постоянно проводятся обряды по вызову демонов и появляются изображения пентаграммы.

Как пишет Telegram-канал «Красный Сулин – Ростовская область», девушка не понимает, чем она не угодила сатанистам*, но это продолжается уже достаточно долго. Все усугубляет то, что у жительницы города больная мать и ребенок.

«Ребенок боится, возможно, ему потребуется помощь психолога. Сама девушка тоже напугана. Она установила видеокамеры, на которых видно: человек в черном регулярно приходит к их дому и проводит ритуалы», — говорится в сообщении.

Ночью он нарисовал у ворот дома пентаграмму и принес отрубленную голову коровы. Девушка обращалась с жалобами, но ей просто никто не поверил.

Пострадавшая считает, что ее семье грозит опасность. Поэтому с просьбой разобраться в ситуации она обратилась к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину.

