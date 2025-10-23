На месте убийства семейной пары в Балашихе нашли ритуальные когти

Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело после гибели семейной пары в Балашихе. В доме супругов нашли эзотерические предметы: ритуальные когти для забора крови, ножи, оккультная литература, метлы и символы в виде пентаграмм* («Международное движение сатанизма» признано экстремистским в России и запрещено). Подробности сообщает 360.ru.

В день происшествия экстренные службы обнаружили, что дверь в частный дом заперта изнутри. Сотрудникам МЧС пришлось вскрывать входную дверь.

Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 51-летней женщины с признаками колото-резаных ранений. На втором этаже здания, вблизи одного из очагов возгорания, был найден без сознания ее супруг. Мужчину попытались спасти, но он скончался.

У погибшей женщины было зафиксировано не менее пяти ножевых ранений. При попытке непрямого массажа сердца, у пострадавшей открылось сильное кровотечение изо рта и носа.

Особое внимание следствия привлекла обстановка в доме. Как ранее сообщала Baza, жилище погибших было заполнено многочисленными оккультными предметами*: ритуальными книгами, ножами, метлами и другими эзотерическими атрибутами. Также в числе находок упоминаются так называемые «когти для сбора крови».

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.

