Приказал дочери раздеваться: вскрылись подробности сексуальных издевательств отца над сестрами-калмычками

В Москве задержали мужчину из Калмыкии, которого двое дочерей обвинили в многолетних сексуальных издевательствах. Следователи установили 14 эпизодов насильственных действий сексуального характера, изнасилований и угроз убийством.

Девушкам сейчас 20 и 22 года. Переехав из Элисты, они решили обратиться в полицию.

Этому способствовал инцидент, который произошел 19 мая. Старшая дочь привела в съемную квартиру молодого человека. Отец, увидев его, устроил скандал и выгнал парня. Затем мужчина приказал дочери раздеваться. Издевательства сопровождались угрозами: отец обещал зарезать девушку.

Младшая сестра учится в столичном вузе. Девушка живет в общежитии.

Известно, что отец сестер-калмычек занимался фермерским хозяйством, потом риэлторской деятельностью. Его жена работала продавцом, сообщает сайт mk.ru.

Издевательства над дочерьми начались в 2014 году. Девочки думали над тем, чтобы обратиться в полицию, но боялись мести.

С мужчиной начаты следственные действия. Будут проведены несколько экспертиз, включая психолого-психиатрическую.

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