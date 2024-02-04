Пригрела по просьбе знакомого риелтора: из-за кого москвичка с тремя детьми вынуждена ютиться в подъезде

Стали известны подробности истории, в результате которой москвичка с тремя детьми начала жить в подъезде своего дома. Оказалось, что женщина предоставила квартиру беженцу с Украины, который сменил замки и выкинул имущество хозяйки, передает Telegram-канал Mash.

Москвичка рассказала журналистам, что сдала жилье по рекомендации знакомого риелтора. Арендодателем оказался украинский беженец, который сейчас находится под следствием за совершение экономических преступлений.

Когда у женщины не получилось найти другое жилье, она попыталась вернуться к себе домой. Но новый «хозяин» отказался расторгать договор и вообще сменил замки, а вещи москвички вынес в подъезд. Там теперь и вынуждена ютиться мать троих детей. В обстоятельствах произошедшего разбирается столичная прокуратура.

Ранее в Бурятии мать получившего обморожения младенца стала фигуранткой уголовного дела. Ее обвиняют в неисполнении родительских обязанностей.