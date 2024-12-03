Приговорили к пожизненному заключению: женщина избила сожителя битой и оставила умирать в чемодане

Суд в США вынес приговор 47-летней Саре Бун, которую признали виновной в гибели сожителя. Она посадила мужчину в чемодан и оставила умирать в нем, передает Associated Press.

В феврале 2020 года, в один из дней, возлюбленные выпивали и играли в прятки. В процессе они решили опробовать одну идею: мужчина залез в чемодан, а сожительница закрыла его там.

Когда американец стал задыхаться, женщина не откликнулась на его призывы. Она продолжила пить, уснула, а на утро узнала о гибели возлюбленного.

Так рассказала историю подсудимая, однако следствие установило, что она не ложилась спать, а наблюдала за смертью жертвы. Кроме того, женщина ударила партнера битой. Таким обозом американка решила отомстить сожителю, который издевался над ней. За убийство мужчины она получила пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что британская блогерша травила годовалую дочь препаратами. Она делала это ради денег и славы в Сети.