Приговорили к 7 годам строгого режима за поножовщину: россиянина Галкина отправили в колонию

Однофамильца юмориста Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ) осудили в Санкт-Петербурге. Мужчину признали виновным в поножовщине у пивного магазина, передает Telegram-канал 78 | НОВОСТИ.

Жителя Северной столицы задержали после убийства у пивного магазина в Невском районе. По данным следствия, там фигурант уголовного дела, находясь в состоянии алкогольного опьянения, завязал разговор с прохожим. В какой-то момент беседе переросла в драку и Галкин ударил оппонента туристическим ножом в ногу.

Полученное прохожим ранение оказалось тяжелым — у него оказалась задета вена. Врачи боролись за жизнь мужчины, но не смогли спасти его. Галкина задержали полицейские, на допросе он признался и раскаялся в содеянном. За убийство человека у пивного магазина он получил 7 лет колонии.

Ранее однофамилец певца Валерия Меладзе провалился в открытый люк в Кудрово. Инцидент произошел во дворе жилого дома.

*признан иноагентом на территории РФ