Пригородные поезда в сторону Москвы и области задерживаются: электричка с пассажирами сошла с рельсов

Пригородный поезд № 6683 Марьина Роща — Апрелевка в Подмосковье сошел с рельсов. На место ЧП был направлен восстановительный состав, передает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Московской железной дороги (МЖД).

Инцидент произошел сегодня, 28 февраля, около полудня. Электричка МЖД, следуя по установленному маршруту, сошла с рельсов. В результате случившегося никто не пострадал. Пассажиры покинули поезд через головной вагон.

Что стало причиной ЧП, пока неизвестно. Пригородные поезда в сторону Москвы задерживаются. На место аварии был направлен восстановительный состав. Координацией действий по ликвидации последствий схода занимается специально созданный штаб.

Ранее в Ленобласти грузовой поезд насмерть сбил женщину. Россиянка не увидела состав из-за натянутого капюшона.