Приглашал детей домой: школьники рассказали об учителе из Новосибирска, которого обвинили в совращении девочки

Обвиняемый в совращении школьницы учитель информатики из Новосибирска приглашал детей на занятия домой. Об этом рассказали ученики гимназии, где он проработал 5 лет.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

По словам школьников, педагог хоть и приглашал на дополнительные занятия домой, предпочитал заниматься седьмым и восьмым уроком. При этом дети замечали неадекватное поведение.

Старшеклассник сообщил изданию, что педагог был очень вспыльчивым, а на допзанятиях кричал на детей.

«По некоторым действиям начали подозревать его в странных наклонностях», - поделился собеседник.

После этого в одном из классов девочки сговорились и пришли в юбках и блузках, а учитель пытался невзначай потрогать за плечи и руки, говорит ученик.

Известно, что педагог работал с детьми 8 лет, а конкретно в этой школе – 5. Сейчас она арестован. Уроки ведет другой учитель.

Ранее учительницу в Ленинградской области обвинили в совращении 11-летнего школьника. Как рассказала ученица, об их отношениях знал весь класс.