Приезжего из Калмыкии нашли мертвым в Подмосковье с опущенной в унитаз головой

В съемной квартире в Подмосковье нашли мертвым приезжего из Калмыкии. По предварительным данным, мужчина утонул в унитазе.

Установлено, что погибший нигде не работал, но снимал жилье и платил за аренду. На новом месте у него появились друзья.

В один из дней товарищ увидел тело знакомого с опущенной в унитаз головой и вызвал полицию. Мужчина, будучи одетым, сидел на коленях, облокотившись на ободок унитаза, передает Telegram-канал 112. Поза не предполагала сопротивления.

Следов насильственной смерти не найдено. Точную причину гибели еще предстоит установить.

Сотрудники правоохранительных органов не исключают криминальную версию.

Ранее в Ростовской области мать заставила дочь чистить зубы водой из унитаза. Женщина пошла на такие меры, получив видео, как девочка ругается матом.