Дедушка регулярно брал детей в лес, где приставал к ним: пожилых супругов обвинили в насилии над внучками

Пожилых супругов из Венгрии обвиняют в педофилии. От их действий пострадали девочки в возрасте от 5 до 11 лет. Над внучками регулярно издевался их дедушка, передает TV2 Facts.

По данным СМИ, пенсионер брал несовершеннолетних в лес и там приставал к ним. Помимо этого, пожилой мужчина мог изнасиловать свою самую младшую внучку. Сейчас эта информация проверяется.

В насилии над детьми принимала участие и их бабушка. Так, женщина носила одну из девочек в постель к старику. Еще в совершении преступлений подозревают отца несовершеннолетних.

«Насилие могло продолжаться годами, а нанесенный детям ущерб был подтвержден медицинским экспертом и психологом», — сообщают журналисты.

Сейчас старшие члены семейства задержаны. Им грозит до 15 лет лишения свободы.

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