Приемную мать посадили за жестокие наказания: девятилетний мальчик в клетке шокировал жителей Ставрополья

В Ставропольском крае вынесли приговор женщине, которая подолгу держала двоих приемных детей в клетке, избивала и заставляла есть с пола. Женщине назначили 3,5 года лишения свободы, но она пытается оспорить наказание и подала апелляцию.

Об этом сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что 46-летняя женщина взяла под опеку сыновей 9 и 4 лет. Старший ребенок имел инвалидность, другой также был с особенностями развития.

Стало известно, что опекунша заставляла их спать на полу, дети ели из миски и терпели постоянные побои. Фотография мальчика в клетке сначала появилась в местных пабликах. После резонанса на место выехали органы опеки и полицейские.

Мальчиков вернули в детский дом, а мать осудили на 3,5 года колонии общего режима.

Ранее жительница Волгограда оставила 9-месячного сына на несколько дней без воды и еды. Ребенок скончался. По словам соседей, к женщине часто приходили подруги, а когда ребенок начинал плакать, она включала громкую музыку.