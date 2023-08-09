Музыкой перекрывала крики младенца: что известно о волгоградке, заморившей голодом девятимесячного сына

24-летняя жительница Волгограда, заморившая 9-месячного сына голодом, включала громкую музыку и перекрывала крики младенца. Соответствующими подробностями поделились соседи.

В семье, помимо грудничка, росли еще двое детей от предыдущего брака. Жильцы утверждают, что никогда их не видели – с коляской женщина тоже не выходила.

Одна из соседок заявила, что женщина увеличивала громкость музыки каждый раз, когда малыш начинал плакать.

«К ней постоянно ходили подружки с огромными пакетами», - рассказывает жительница дома. По ее словам, после таких встреч на лестничной клетке оставались пакеты с мусором, которые не только мешали, но и зловонно пахли.

В связи со смертью грудничка жители отметили, что «с 4 августа чуть ли не задыхались от запаха». Они не могли понять его источник до тех пор, пока 7 числа не пришли следователи.

Мертвого малыша в квартире нашла бабушка. Мать рассказала, что кормила его в последний раз 3 августа. Потом женщина уехала отдыхать в другой район и несколько дней отсутствовала. Как пишет сайт kp.ru, в соцсетях женщина демонстрировала идиллию: публиковала фото сына и дочери, цитаты о любви. О младшем ребенке она никогда не упоминала.

Подробнее о происшествии читайте в этом материале.