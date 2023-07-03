Приемная мать умершего в Екатеринбурге мальчика дважды обманула полиграф

Приемная мать шестилетнего мальчика, найденного мертвым в гараже в Екатеринбурге, дважды обманула полиграф. Сначала женщину проверяли в полиции, затем – в Следственном комитете. Эксперты рассказали, как опекунша могла перехитрить прибор.

Полицейский на пенсии рассказал, что все зависит от квалификации полиграфолога. Специалист может неправильно интерпретировать реакции.

Реакции могли исказить успокоительные вещества, хотя при проведении теста они запрещены. К неточностям приводят психические расстройства допрашиваемого. При этом детекторы лжи в полиции и СК различаются. Во втором случае детектор более точный.

Источник предположил, что на полиграфе в полиции сыграли роль хорошие характеристики женщины. Поэтому ее сразу отпустили и продолжили поиски. Когда мальчика не нашли, женщину направили на более тщательное исследование - в СК.

«Там, скорее всего, специалисты заметили, что она что-то скрывает, и в результате ее задержали как подозреваемую», - предположил бывший полицейский в разговоре с E1.ru.

Эксперт-полиграфолог заявила изданию, что при проверке на детекторе лжи важны формулировки вопросов. Она также отметила, что учитывается прием собеседником успокаивающих препаратов. Тут важно, на каком аппарате тестировали человека: одни приборы показывают, что собеседник находится под воздействием веществ, другие - нет. Полиграфолог не должен сочувствовать собеседнику: если же это произойдет, то многие реакции будут пропущены.

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