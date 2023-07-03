Мебель разбита, а дети запуганы: обвиняемая в убийстве Далера опекунша жила в ужасных условиях

В съемной квартире, которую арендовала опекунша, обвиняемая в смерти шестилетнего мальчика Далера, нашли распотрошенные матрасы и выбитые стекла. Хозяйка жилища сообщила, что сдавала площадь в хорошем состоянии, но семья разбила всю мебель.

Кадры из квартиры опубликовал Пятый канал. По фотографиям видно, что в помещении бардак и каждый сантиметр в грязи. В квартире выбиты стекла.

Арендодатель заявила изданию, что квартиросъемщики разрушили мебель и «вынесли» всю квартиру. Женщина считает, что у опекунши «что-то нездоровое с психикой».

«Я заметила, что дети были все запуганные с самого начала», - рассказала она.

По словам собственника, дети не разговаривали и походили на «перепуганных птенцов».

Напомним, семья обманывала полицию и заявляла, что шестилетний ребенок сбежал из дома. Позже тело мальчика нашли в сумке в гаражном комплексе. В семье росли шестеро детей: другой приемный мальчик рассказывал, что Далера били и заставляли есть фекалии.