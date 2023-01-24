Приехавшие на вызов полицейские увидели секс своих коллег на месте происшествия

В США, Нью-Йорке, полицейские получили вызов от обеспокоенной гражданки, приехали на место происшествия и увидели занимающихся сексом коллег. Они придавались страстной любви прямо на парковке.

Сообщается, что женщина услышала подозрительные женские крики, которые доносились из одной из машин на парковке. Но она не смогла рассмотреть, в каком именно автомобиле происходило, по ее мнению, преступление. Она позвонила в полицию и попросила их разобраться.

Приехав, полицейские обнаружили обнаженных коллег. Два офицера – мужчина и женщина – занимались сексом в служебном автомобиле. Сотрудники правоохранительных органов были напарниками.

Между двумя полицейскими уже давно кипели нешуточные страсти, причем мужчина был женат. Его супруга даже приходила в участок, чтобы разобраться с соперницей. Однако напарники все равно оказались неразлучны.

После произошедшего на парковке, обоих офицеров перевели на другие должности. Но наказание могло быть гораздо серьезнее, если бы их коллеги написали рапорт. Однако полицейские, приехавшие по вызову, не стали делать этого. Более того, они даже не активировали нательные камеры, поэтому ситуация разрешилась мирным путем.

Ранее в Великобритании женщина разрешила подруге спать с ее мужем, чтобы сохранить два брака.