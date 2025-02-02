Приехали в Москву на хореографический конкурс: отравившиеся в отеле дети могли напиться виски

Шесть несовершеннолетних попали в больницу с отравлением в Москве. По факту случившегося Роспотребнадзор начал проверку. По одной из версий, дети почувствовали себя плохо после употребления виски, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Журналисты выяснили, что первой на самочувствие пожаловалась 9-летняя девочка. Вслед за ней начали жаловаться другие дети из хореографической группы.

В ходе обследования комнаты, где жили школьники, обнаружили пустые бутылки из-под виски, пива и энергетиков. Некоторые несовершеннолетние прибыли в отель с родителями. Кто именно употреблял спиртное, пока не известно. Обстоятельства и детали случившегося выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Кудрово Ленинградской области школьник попал в больницу с отравлением. Перед эти мальчик выкурил сигарету, в которой содержались наркотические вещества.