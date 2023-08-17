Приехали спасать людей от грозы: в полицию Петербурга поступили массовые заявления о взрывах

Жители Северной столицы и Ленинградской области перепутали грозу ночью со взрывами. Обеспокоенные граждане сразу стали звонить в экстренные службы, в том числе МВД. Об этом сообщает Фонтанка.

Так, петербуржцы заметили зарницу и отдаленные раскаты грома и обратились в оперативные ведомства, заявив о возможной опасности.

Одна женщина позвонила в полицию, утверждая, что видела в небе подозрительно яркие вспышки. Через какое-то время на место приехал наряд, однако оказалось, что причин для беспокойства нет. Все дело было лишь в начинающейся грозе.

Аналогичное обращение поступило от жителя деревни Борисово, а также от граждан из ряда других городов Ленобласти.

Ранее мы писали, что москвичка погибла от удара молнии, спрятавшись под лиственницей. О роковой ошибке женщины рассказал очевидец, проезжавший на машине мимо леса, где и произошла трагедия.