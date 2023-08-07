Очевидец рассказал о роковой ошибке москвички, погибшей от удара молнии под Свердловском

Очевидец рассказал подробности гибели москвички от молнии в Свердловской области. Женщина и ее сестра совершили роковую ошибку, когда вовремя не ушли из леса и спрятались под самым высоким деревом. Об этом сообщается на сайте E1.ru.

Житель Лесного в это время как раз проезжал на машине мимо леса и заметил женщину, которая вышла к дороге. Она рассказала о случившемся и попросила помощи, так как ее родственница не дышала. Мужчина пообщался с журналистами и вспомнил, что тогда происходило.

«Удар молнии пришелся в лиственницу, которая в радиусе 50 метров является самым высоким деревом. Женщины оказались прямо под ним. Это была их роковая ошибка», – говорит очевидец.

Мужчина отметил, что гроза была ожидаема, так как раскаты грома были слышны за два часа до случившегося.

Сейчас на месте гибели москвички лежат цветы и табличка с именем – «Ксюша».

Ранее мы писали о том, как едва прикрытый простыней труп 62-летней женщины в валенках нашли в Москве. Пожилая москвичка умерла при неизвестных обстоятельствах в одном из домов в центре города. Тело женщины нашли спустя несколько дней после ее исчезновения. Жительница перестала выходить на связь с родственниками еще 3 августа. После нескольких дней молчания близкие пожилой москвички забили тревогу.