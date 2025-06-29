Приехали порыбачить на Дон: отца и сына избили и сожгли агрессивные жители хутора

Правоохранители расследуют жестокое нападение на двух мужчин в Ростовской области. Отца и сына сначала избили, а после подожгли. В совершении преступления подозревают жителей хутора, передает Telegram-канал Baza.

64-летний мужчина и его 41-летний сын приехали на левый берег Дона в район хутора Заикинского, чтобы порыбачить. Там родственники повстречали троих местных, с которыми у них произошел конфликт.

Словесная перепалка закончилась избиением. Отца и сына избили, а после облили бензином и подожгли. Посл этого один из хулиганов позвонил в полицию и сообщил, что рыбаки якобы пытались свести счеты с жизнью.

В результате нападение пожилой мужчина выжил, а его сын погиб. Подозреваемые в жестоком нападении задержаны, с ними работают следователи.

Ранее в Москве задержали адвоката, который подозревается в убийстве своего клиента. По версии следствия, он зарезал мужчину, а после сжег тело в печи.