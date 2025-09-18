Приехали два байкера и начали стрелять: российская туристка получила шальную пулю в Анталье

Россинская туристка получила огнестрельное ранение на отдыхе в Турции. Женщину гуляла и случайно оказалась в центре перестрелки, передает местная газета Sektor.

На одной из улиц Антальи гражданка РФ проходила вдоль магазина, когда вдруг началась стрельба. Два байкера открыли огонь по хозяевам торговой точки и ранили туристку в ногу.

После вооруженного нападения на лавку, злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. Турецкая полиция начала масштабную операцию по перехвату стрелков.

Жертвы байкеров попали в больницу. В медучреждении оказались туристка из России и еще двое человек, которые находятся в тяжелом состоянии. О самочувствии гражданки РФ пока информации нет.

