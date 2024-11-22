Приехала на заработки из Башкирии: беседка-курилка раздавила насмерть 22-летнюю сотрудницу Ozon в Подмосковье

Жертвой урагана в Московской области, который произошел накануне, 21 ноября, стала 22-летняя уроженка Башкирии. Девушка погибла в результате обрушения беседки-курилки, передает Telegram-канал Mash.

Непогода настигла молодую сотрудницу Ozon на территории промышленного парка компании в подольской деревне Гривно. Из-за ураганного ветра курилка-беседка обрушилась на девушку и раздавила ее насмерть.

Прибывшие по вызову медики лишь констатировали смерть россиянки. По данным СМИ, она приехала из Башкирии в Подмосковье на заработки. По факту смертельного инцидента ведется проверка.

Помимо одного летального случая, еще, как минимум, восемь человек обратились за медицинской помощью после урагана. Среди них есть 16-летний подросток.

Ранее певица Настя Задорожная с грудным ребенком на руках оказалась в эпицентре урагана «Милтон». По ее словам, из-за шторма почти сутки не было света.