«Почти сутки нет света»: Настя Задорожная с грудным ребенком на руках оказалась в эпицентре урагана «Милтон»

Певица Анастасия Задорожная оказалась в эпицентре урагана «Милтон» в США. Уже несколько лет она живет во Флориде вместе с мужем Владимиром Макаровым. А недавно они впервые стали родителями.

В личном блоге артистка призналась, что они с супругом решили не покидать штат на время непогоды и остались дома. Ураган затронул район, в котором они живут, однако не так сильно, как другие. По словам Насти, это первый природный катаклизм, с которым они столкнулись с момента переезда в Америку.

«У нас уже почти сутки нет света, мы уже сделали одну вылазку сегодня, чтобы найти горячую еду. Это оказалось непросто, но мы это сделали», - рассказала Задорожная.

Певица также показала, как сейчас выглядят улицы во Флориде. На кадрах, которые она опубликовала в Сети, видно затопленные дороги и дома, поваленные деревья и разрушенные заборы.

Замуж Настя вышла в 2020 году. А первого ребенка родила в августе 2024 года. Девочку певица назвала Сашей.

Ранее Анастасия Задорожная рассказала о знакомстве с мужем.