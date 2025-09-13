Приехал в США отдохнуть: российского бизнесмена отправили в тюрьму за избиение двухлетней дочери

В Соединенных Штатах состоялся суд над гражданином России, который на отдыхе избил свою двухлетнюю дочь. Мужчина признал вину. Ему предстоит повести 90 дней в тюрьме Майами, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации журналистов, владелец бренда маникюрной продукции прибыл в США на отдых с семьей. В одном из отелей на камеру видеонаблюдения попала то, как мужчина издевался над маленькой дочерью: он швырял ее, пинал и таскал за волосы.

На следующее утро после избиения за агрессивным отцом приехали правоохранители. Суд признал россиянина виновным в совершении преступления и приговорил его к тюремному заключению. Помимо этого, гражданину РФ придется провести 2 года под домашним арестом. Также ему предстоит пройти курсы по управлению гневом и воспитанию детей.

Ранее сообщалось, что российским туристам грозит тюрьма в Стамбуле. Их сняли целующимися на фоне одной из наиболее почитаемых мечетей.