Двое надругались, третий наблюдал: вынесен приговор мужчинам, изнасиловавшим журналистку «Матч ТВ»

В Москве суд вынес приговор мужчинам, изнасиловавшим журналистку «Матч ТВ» в парке у Останкинского пруда. Двоих приговорили к 9 годам колонии, третьего – к четырем.

Об этом сообщает Telegram-канал Прокуратура Москвы.

По информации источника, осужденные будут отбывать наказание в исправительной колонии общего режима.

Отмечается, что прокурор просил для троих фигурантов дела 9 лет и 6 месяцев колонии. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Напомним, 6 июля мужчины 22, 24 и 25 лет увидели одинокую женщину и напали на нее. Мужчины находились в состоянии алкогольного опьянения. Жертву толкнули в спину, от чего она упала, затем двое изнасиловали, а третий наблюдал и повторял, что тоже собирается совершить преступление. Девушка вырвалась и убежала.

Ранее директор ТНТ Тина Канделаки заявляла, что насильников накажут по всей строгости закона. Она обещала приложить для этого все усилия.