Придумали запутанную схему: мошенники обманули популярного актера на сотни тысяч рублей

Актер Владимир Сорков потерял 400 тысяч рублей из-за телефонных мошенников. Все произошло в Москве, об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным источника, первый звонок поступил на телефон звезды вечером 7 октября. Мошенники представились сотрудниками мобильного оператора и заявили об окончании действия договора, чтобы выяснить паспортные данные 52-летнего Владимира.

Через некоторое время ему позвонил другой человек, который представился инспектором «Госуслуг» и напугал жителя словами, что его страницу взломали, а данные утекли.

В третий раз актеру позвонил мошенник, который представился капитаном юстиции. Он сказал, что получил заявление от «Госуслуг» и заверил, что в отношении Соркова заведено дело по факту мошенничества.

Цепочка продолжилась, раздался четвертый звонок. На проводе был якобы «старший специалист отдела финансового мониторинга банка». Он заявил, что все деньги у мужчины похитили, а на счету осталось 53 рубля. Но звезда не поверил и проверил счет, убедившись, что финансы на месте.

Мошенники не хотели сдаваться и каким-то образом убедили актера в том, что на его счету находятся «виртуальные» деньги. После разговоров он снял 400 тысяч рублей в трех банках и перевел на счет якобы того самого банка. Когда он вернулся домой, то понял, что попал в ловушку мошенников. 8 ноября актер обратился к правоохранителям.

Ранее мы писали о том, как таксист домогался пассажирки и хотел затащить ее в подъезд, но она дала отпор и заставила отвезти ее по указанному адресу.