«Приду с демоном»: женщина подожгла храм после запрета зайти туда с голубем

Неизвестная женщина подожгла храм Священного мученика Ермогена на улице Фабрициуса в Москве. Перед этим посетительнице запретили зайти туда с голубем на плече. Об этом сообщает mk.ru.

Отмечается, что инцидент произошел в начале июля, но настоятель обратился в полицию лишь 17 числа. По его словам, днем в храм пришла особа с голубем на плече. Ей сказали, что проносить птицу в здание нельзя.

Некоторые прихожане рассказали, что ранее эта женщина уже пыталась пройти в храм с велосипедом. Сейчас же женщина заявила следующее.

«С котом нельзя, с велосипедом нельзя, тогда я приду с демоном», – пригрозила неизвестная.

Спустя короткое время она взяла бесплатную свечу для молитв и подожгла аналой и киоту. Подчеркивается, что огонь удалось потушить своими руками, но храму был причинен ущерб на сумму в 55 тысяч рублей.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов занимаются розыском гражданки.

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