Придется заново учиться жевать: россиянину сломали челюсть на матче в Таиланде

Жена российского любителя футбола рассказала, как мужу сломали челюсть во время матча на Пхукете. Во время игры на мужчину напали при свидетелях и камерах. Супруга рассказала подробности инцидента телеканалу «360».

Мужчина, регулярно игравший в футбол с детства и являвшийся участником команды, выступавшей на чемпионате Владивостока, принял участие в любительском турнире на Пхукете, который был организован через Интернет. Конфликт между игроками произошел после спортивного момента, который не понравился одному из участников, в результате чего он напал на мужчину и нанес удар в лицо, после чего ушел. Свидетелями инцидента стали 12 человек, однако они не знакомы друг с другом, общаясь только через чат-бот для организации игр.

На записи с камеры видно, как нападавший из команды «красных» атакует своего соотечественника в футболке голубого цвета, что приводит к его падению на поле. Пострадавшего доставили в больницу, где ему был поставлен диагноз – перелом челюсти в двух местах.

«Я вчера видела КТ — это нечто. Не знаю, сколько дури было в кулаке, чтобы взрослому мужчине так вывернуть челюсть», — поделилась она.

Жена пострадавшего рассказала, что состояние ее супруга стабильное, однако ему придется провести месяц с металлической системой для фиксации челюсти, а затем еще 1,5 месяца на реабилитации. По ее словам, ему придется заново учиться жевать. Пока супругу разрешили давать только жидкую пищу через небольшие отверстия между зубами.

Стоимость лечения превысит миллион рублей, и семья надеется на страховку.

После инцидента было подано заявление в местную полицию, и ведется расследование. Женщина также выразила планы обратиться к консульству. На момент оформления новости обидчика не задержали, но его страницу в соцсетях удалось найти. Там он позировал с поясом чемпиона по реслингу и показывал тренировку в боксерских перчатках.

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