«Запрет на 99 лет»: раскрыто наказание, которое грозит музыкантам группы «Би-2» после концерта в Таиланде

Юрист Вербицкая не стала скрывать запрет на въезд в Таиланд группы «Би-2». Об этом она рассказала «Страстям».

В эксклюзивном комментарии юрист Юлия Вербицкая-Линник рассказала, что грозит коллективу группы «Би-2», которых накануне арестовали после выступлений в Таиланде.

По словам юриста, депортация грозит музыкантам только после соответствующего решения суда.

«В этом случае, гражданин, приговоренный к выдворению, специальным транспортом доставляется в аэропорт и регистрируется на рейс. Свой паспорт он, как правило, получает после завершения полёта», — рассказала она.

При этом задержанные иностранцы содержатся до решения суда в специальных иммиграционных тюрьмах. Вербицкая добавила, что с помощью консула арестованные могут самостоятельно купить билет на ближайший рейс.

«С помощью консула или сотрудников исправительного заведения они могут за свой счет купить билет на самолёт в ту страну, которая их примет или страну где у них есть вид на жительство, гражданство», — объяснила юрист.

Что касается запрета на въезд в страну в будущем, членам коллектива «Би-2», согласно местному законодательству, могут закрыть путь в Таиланд до конца жизни.

«В ряде случаев за нарушение миграционного и много законодательства может быть наложен запрет на въезд в Таиланд на срок 99 лет. Так что пожелаем музыкантам скорого возвращения, поскольку условия содержания в иммиграционных тюрьмах Таиланда весьма тяжелые», — заключила Вербицкая.

Ранее мы писали о том, что причиной задержания группы «Би-2» в Таиланде стало обращение консульства России.