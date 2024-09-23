Причиной, возможно, стала группа в соцсетях: иркутского школьника могли подговорить напасть на одноклассников

В Иркутской области подросток совершил нападение на сверстников в школе. Почему мальчик решился на это, пока не известно. Собеседник 360.ru предположил, что причиной случившегося могла стать некая группа в социальных сетях.

По словам источника, у школьника не было конфликта ни с кем из сверстников. Агрессия мальчика могла быть направлена на подростков извне — тот сидел в некой группе. Там, как считает собеседник, ученику дали задание убить одноклассников, а потом, возможно, наложить руки на себя.

«Там вроде был не конфликт, а то, что он сидел в какой-то группе, и после этого выполнял какие-то задания. Ему вроде бы какое-то задание дали: убить одноклассников и себя», — рассказал источник, знакомый с ситуацией.

Ранее сообщалось, что школу в Балаганске Иркутской области, на которую напал ученик, перестали охранять. Контракт с ЧОП не заключали из-за нехватки финансирования.