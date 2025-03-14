Причиной стрельбы около детского сада в Новой Москве стал конфликт из-за ребенка

Причиной стрельбы около детского сада в Новой Москве стали семейные разборки из-за ребенка. Об этом сообщает 360.ru и публикует кадры с места событий.

По данным источника, инцидент произошел днем 14 марта на улице Липовый парк в поселке Коммунарка. Мужчина с травматическим пистолетом поссорился с матерью своего ребенка и стрелял в ее знакомого. Сотрудники детского сада и воспитанники не пострадали.

В пресс-службе Следственного отдела по Троицкому и Новомосковскому административным округам управления СК России по Москве сообщили об организации проверки. В этой ситуации разбираются правоохранители и криминалисты.

Как сообщает mk.ru, мать ребенка пришла в детский сад с сожителем. Туда же пришел отец малыша. Мужчины поссорились, отошли за территорию садика, произошла драка.

Стрелявший отец ребенка дождался сотрудников полиции, а пострадавшему оказали необходимую помощь.

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