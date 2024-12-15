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Опубликовано 15 декабря 2024, 18:54
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Причиной смерти стал ее жир: женщина умерла во время липосакции в Дагестане

В Дагестане женщина умерла во время липосакции из-за попадания жира в кровь .
Причиной смерти стал ее жир: женщина умерла во время липосакции в Дагестане

© Freepik

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства гибели жительницы Дагестана. Женщина умерла, когда ей делали липосакцию, передает Telegram-канал Baza.

Изначально операция должна была проходить в Москве, однако потом ее перенесли в Дагестан из-за анестезиолога. Во время процедуры пациентка внезапно умерла. У нее остались двое детей. По данным СМИ, причиной смерти женщины стал ее жир — он попал в кровоток и заблокировал кровеносные сосуды, что привело к остановке легких.

Родственники погибшей уверяют, что ей не делали никаких анализов перед липосакцией под анестезией. Кроме того, стало известно об отсутствии медицинской лицензии и даже специального образования у женщины, которая проводила операцию.

Ранее молодая пациентка умерла в одной из клиник Махачкалы, где ей делали пластическую операцию. В полицию обратился отец погибшей.

Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал Baza
Автор:Артем Хохлов
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