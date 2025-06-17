Может навсегда ослепнуть: россиянке выстрелили в глаз на пробежке

В Перми врачи пытаются сохранить глаз женщине, которая попала под обстрел во время пробежки. В обстоятельствах и деталях случившегося будет разбираться полиция, передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Пострадавшая рассказала журналистам, что устроила пробежку по улице Макаренко. В какой-то момент женщина почувствовала, что у нее болит лицо, а из глаза бежит кровь. Прохожие обратили внимание на раненую горожанку и предложили ей вызвать скорую.

В больнице поступившей пациентке провели операцию. Из глаза россиянки достали металлический предмет, который оказался пулей. Врачи, которые следят за самочувствием пермячки, не до конца уверены, что ее глаз можно будет спасти.

Ранее сообщалось, что в Китае женщина ослепла на один глаз после того, как в нее выстрелили из водяного пистолета. Она пострадала на отдыхе после встречи с незнакомцами.