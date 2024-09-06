«Причина одна»: изуродованная стаканом девушка раскрыла детали нападения в баре

На Алтае посетитель бара набросился на девушку и изрезал лицо стаканом. Пострадавшая в беседе с 360.ru рассказала, что все произошло из-за давнего конфликта с ее бывшим молодым человеком.

Девушка призналась, что сидела с компанией знакомых и в какой-то момент заметила, что к ней подошли два молодых человека. Один был ей знаком, а другого она знала плохо. По ее словам, нападавший наклонился к ней и стал угрожать избиением и убийством. Она просила его отойти, но он вылил содержимое стакана ей в лицо и ударил ее тем же стаканом.

«Чувствую, по лицу стекает что-то теплое, ощупываю свое лицо, чувствую, что оно все в осколках. Прощупываю нос, губы. Меня уводят в подсобное помещение», — поделилась девушка.

После случившегося за девушку заступился знакомый, но нападавший ударил и его стаканом. По словам собеседницы, хулиган просто вышел из ресторана и скрылся на машине. Также, по ее словам, нападавший не раз привлекался как за мелкие хулиганства, так и за поножовщины и убийство.

При этом девушка уточнила, что у нее не было дружеских и тем более романтических отношений с нападавшим. Она не ожидала от знакомого таких действий, но предположила, какая причина могла быть.

«Причина одна — у него был конфликт с моим молодым человеком очень давно, иных предположений нет», — добавила она.

Ранее мы писали о том, что пострадавший во время хоррор-квеста в Башкирии рассказал подробности случившегося.