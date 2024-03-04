Прибор начал гудеть через полчаса: в Москве подросток получил тяжелые травмы от взрыва мультиварки

В Москве 17-летний школьник получил тяжелые травмы от взрыва мультиварки. Подросток не первый раз готовил в ней еду – на этот раз уже через полчаса прибор стал гудеть.

Подробности происшествия сообщает сайт mk.ru.

ЧП произошло в Зюзино 3 марта около 22 часов. Дома никого не было – родители находились в гостях. После прогулки с друзьями подросток решил приготовить картошку с курицей и овощами.

Он, как обычно, загрузил продукты, установил программы – через 50 минут блюдо должно было приготовиться. Однако через полчаса с мультиваркой произошло что-то неладное. Школьник подошел ближе, и в этот момент раздался хлопок.

У посуды оторвало крышку, пар повалил на подростка. Он бросился под холодную воду и позвонил родителям. На место вызвали скорую. Юношу доставили в больницу, у него 20% ожогов тела.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье у женщины взорвалась бутылка пива в руке. Осколки попали в шею и лицо.