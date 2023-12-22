При себе отсутствовали сотовый телефон и документы: тело женщины обнаружили под елкой на комбинате

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства смерти женщины в Москве. Ее труп обнаружили на территории пищевого комбината под елкой, передает РЕН ТВ со ссылкой на свой источник.

Страшную находку сделал охранник предприятия, которое располагается в Ознобишинском проезде в поселке Щаповское. Накануне, 21 декабря, мужчина обнаружил бездыханное тело женщины под елью, а после вызвал на место случившегося стражей порядка. Прибывшие правоохранители осмотрели труп незнакомки и не обнаружили ни сотового телефона, ни документов.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего стало известно, что погибшей женщине 56 лет. Из-за чего она погибла — предстоит выяснить судмедэкспертам.

Ранее в Ленинградской области двух мертвых мужчин нашли в заснеженных полях. Мужчины отправились туда кататься на снегоходе.