Бузова направила приюту собак в Белгороде 50 тысяч и пытается помочь одной семье

Певица Ольга Бузова перевела деньги в собачий приют в Белгороде. Она пожертвовала 50 тыс. рублей.

Об этом исполнительница сообщила в соцсетях.

Бузова помогла приюту «Добрый дом», в нем находятся 300 собак. Его сотрудники жаловались, что корма для животных хватит на 10 дней.

Певица не только отправила деньги, но и рассказала о приюте подписчикам. Бузова сообщила, что «немного помогла» приюту. Сейчас в ее планах помочь с выездом одной белгородской семье.

Ранее певица сообщила о готовности оказать помощь жителям Белгорода после обстрела. Все нуждающиеся могли обратиться к Бузовой и написать в личные сообщения. Главный редактор RT Маргарита Симоньян, увидев пост певицы, заявила, что с начала регулярных обстрелов Шебекина ежедневно помогает семьям. Она предложила Бузовой взять «какую-то часть на себя».