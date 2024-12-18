При обрушении плавучей елки в Бразилии погиб рабочий

При обрушении плавучей елки в бразильском городе Марика на берегу Атлантического океана погиб сотрудник компании, занимавшейся ее установкой. Об этом 18 декабря сообщило издание «Сапа».

Огромное искусственное дерево было установлено по распоряжению городских властей на одном из пляжей. Однако из-за сильного ветра в процессе монтажа конструкция обрушилась.

«Погиб один рабочий подрядной компании. Еще двое получили ранения. Полиция начала расследование несчастного случая», — сказано в публикации.

Ранее в Подмосковье сотрудницу Ozon насмерть придавили обломки беседки-курилки.