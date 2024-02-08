Президента федерации каратэ Петербурга нашли с простреленной головой

Стало известно о смерти президента федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева. Он лежал на снегу на площадке спортивного клуба с простреленной головой.

Подробности приводит сайт Kp.ru.

Конев умер в поселке Песочном. Там расположен спортивный клуб, где мужчина работал инструктором. Главу федерации каратэ нашли на площадке для стрельбы. Его обнаружил начальник спортклуба во время обхода территории.

На место приехала скорая, но медики констатировали смерть. В полицию позвонила администратор центра – 23-летняя девушка. Звонок поступил вечером 7 февраля.

Конев занимал должность руководителя федерации каратэ Петербурга с 2013 года. Дополнительно он занимался практической стрельбой.

Свои соболезнования по факту смерти Конева выразили в Комитете по физической культуре и спорту города. Там рассказали, что он многократно выигрывал чемпионат России по практической стрельбе, был бронзовым призером чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что в Петербурге нашли мертвым любителя купания в ледяной воде. Мужчина был в синяках и с многочисленными ушибами.