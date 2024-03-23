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СЛУЧИЛОСЬ
Опубликовано 23 марта 2024, 16:10
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Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с «кровавым, варварским, террористическим актом» в «Крокусе»

Владимир Путин обратился к россиянам после «варварского теракта» в «Крокусе».
Президент Владимир Путин выразил соболезнования в связи с «кровавым, варварским, террористическим актом» в «Крокусе»

© скриншот видео с сайта Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к жителям страны по случаю теракта в подмосковном Крокусе Сити Холле. Глава РФ выразил соболезнования семьям погибших и назвал случившееся кровавым и варварским актом беззакония. Полная запись его речи появилась на сайте Kremlin.ru.

«Уважаемые граждане России, обращаюсь к вам в связи с кровавым, варварским, террористическим актом, жертвами которого стали десятки людей», — заявил в начале обращения лидер.

Путин акцентировал внимание на том, что жертвами нападения стали ни в чем не повинные люди, в том числе дети и подростки. Семьям, в чью жизнь пришла страшная беда, глава государства обещал оказать необходимую помощь.

Что касается расследования теракта, то Путин заявил о задержании четырех непосредственных его исполнителей. Они, по словам Путина, пытались скрыться и направлялись в сторону Украины.

При этом правоохранители будут и дальше устанавливать всех причастных к организации массового убийства. Всех, кто стоит за терактом в «Крокусе», по словам президента, ждет кара.

Ранее пережившая теракт женщин рассказала, как террористы, уезжая с места преступления на белом автомобиле, намеренно сбили ее ребенка. Пострадавший мальчик попал в реанимацию.

Источник фото:скриншот видео с сайта Kremlin.ru
Источник:Kremlin.ru
Автор:Артем Хохлов
Теги:
Владимир Путин
теракт
крокус сити холл