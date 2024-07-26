Президент ЦНИИ, имеет награды: известна личность мужчины, который устроил акцию на Красной площади

Стала известна личность мужчины, который устроил акцию на Красной площади 26 июля. Им оказался 74-летний президент ЦНИИ «Волна» Владимир Арсеньев.

Подробнее о личности мужчины пишет сайт mk.ru.

По его информации, Арсеньев является отставным военнослужащим, капитаном запаса. У него есть награды, включая звание почетного связиста.

Издание отмечает, что акция могла быть связана с проблемами института – учреждение обвиняли в срыве поставок для нужд обороны.

На него поступила жалоба, в которой говорилось, что Арсеньев вступил в сговор и задержал поставки гособоронзаказа. Дополнительно его обвиняли в воровстве документации.

В результате ЦНИИ стали проверять, обвинение не подтвердилось. Арсеньев в свою очередь подал в суд на автора жалобы, но иск отклонили. Тогда жалобщик подал встречный иск – его рассматривают в суде.

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