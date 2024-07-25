«Татьяна влюбилась»: известны причины конфликта Владислава Бакальчука с женой

Знакомый владелицы Wildberries Татьяны Бакальчук рассказал, что она влюбилась. Это может быть возможной причиной конфликта бизнесвумен с мужем Владиславом.

Подробности приводит Forbes. По информации издания, есть две возможных причины конфликта. Одна из них романтическая.

Вторая причина – опасения Татьяны, связанные с пожаром на складе под Санкт-Петербургом в январе.

Источник издания рассказал, что «Татьяна Бакальчук опасалась возможных сложностей с силовыми и надзорными органами из-за пожара на складе, представители Russ якобы помогли решить проблему на самом высоком уровне в обмен на долю в бизнесе».

Владислав Бакальчук не стал комментировать ни одну из версий. Он лишь отметил, что у него не было брачного контракта с женой. Мужчина решил бороться за семью и сохранение бизнеса.

23 июля Владислав в разговоре с главой Чеченской республики Рамзаном Кадыровым сообщил, что жена ушла из дома. Позже Татьяна объяснила, что это связано с их предстоящим разводом. Напомним, что у пары есть семеро детей.