Превратившиеся в мумии отец и сын могли погибнуть из-за отравления алкоголем или его суррогатом

Стала известна предварительная причина гибели двух екатеринбуржцев, чьи тела пролежали в квартире около пяти лет. Отец и сын могли насмерть отравиться алкоголем или его суррогатом, пишет Ura.ru со ссылкой на источник.

Точная причина гибели родственников пока не установлена. Все необходимые исследования еще проводятся. Однако на данном этапе уже можно сказать, что всему виной алкоголь или его суррогат. Следователи склонны придерживаться этой версии. Они сделали такой вывод, исходя из информации о пристрастии мужчин к спиртосодержащим напиткам и затворническому образу жизни.

Тела екатеринбуржцев обнаружили спустя несколько лет после смерти. Их родственники уже обращались в полицию с просьбой отыскать мужчин, но в первый раз это не удалось сделать. Лишь после второго тревожного звонка в правоохранительные органы стала известна судьба отца и сына — их мумифицированные трупы лежали в квартире почти пять лет. Соседи ничего подозрительного, в том числе запаха, на замечали. На телах родственников следов насильственной смерти не было.

Ранее о жизни погибших в Екатеринбурге мужчин рассказали их соседи. По словам одного из жильцов, отец и сын вели скрытный образ жизни и имели проблемы с головой.