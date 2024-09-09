Превратился в дорогую мужскую игрушку: при крушении самолета-амфибии в Подмосковье погиб его создатель

Трагичная участь постигла создателя уникального самолета-амфибии, который разбился в Московской области. Мужчину зовут Алексей Танцырев, он сопровождал полет летчика-испытателя.

Гибель конструктора подтвердили двое его знакомых, передает Kp.ru. По данным СМИ, он родом с Урала, а по образованию металлург. Параллельно мужчина увлекался авиацией.

Разработка самолета-амфибии началась еще в 2002 году. Деньги Алексей вкладывал свои, кроме того, он привлекал средства инвесторов. Воздушное судно в итоге превратилась для создателя в дорогу мужскую игрушку.

«Он превратился для него в дорогую мужскую игрушку. Он сам что-то пытался дорабатывать, совершенствовать, улучшать. Но бизнес-амбиции уже оставил», — рассказал знакомый погибшего.

В день крушения, по его словам, должны были проводится тесты с двигателем. Возможно, что в процессе что-то пошло не так, отметил приятель Танцырева.

Ранее стала известна личность летчика-испытателя, который погиб при крушении судна. В профессии он был 33 года.