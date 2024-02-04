Превратила в ад жизнь целой многоэтажки: пенсионерка в эпатажных очках терроризирует соседей

Жильцы одного из домов в Уфе устали жаловаться на 80-летнюю соседку, которая уже пять лет не дает им покоя. Пожилая женщина, маскируясь, совершает вылазки в подъезд и устраивает там «диверсии», передает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Бабушка своим поведением настроила против себя уже весь дом. Жильцы регулярно жалуются на то, что пенсионерка метает бутылки в подъезде, может затопить соседние квартиры и разбивает камеры видеонаблюдения, которые снимают ее дебоши.

При этом пожилая женщина крайне беспокоится о том, чтобы ее не раскрыли. Выходя на каждое дело, они примеряет на себя новый образ. То она закроет глаза эпатажными очками, то ее лицо скрыто за опущенным кандибобером.

Уставшие от бесконечных вылазок люди мечтают отправить пенсионерку на принудительное лечение, однако женщину не признавали недееспособной.

Ранее в Подмосковье трое подростков кинули коктейль Молотова в дом. Из-за их действий погибла пенсионерка.