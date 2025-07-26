Превратил аэропорт в октагон: боец ММА Максим Камальдинов сломал челюсть сотруднику авиакомпании в «Пулково»

Сотрудники правоохранительных органов задержали одного из пассажиров аэропорта «Пулково» в Санкт-Петербурге. Им оказался боец ММА Максим Камальдинов, передает Telegram-канал Mash на спорте. По информации журналистов он напал на сотрудника авиакомпании «Победа».

Спортсмен должен был вылететь из Северной столицы в Калининград. Те, кто видел бойца в аэропорту, сообщили, что он, вероятно, был не трезв и вел себя вызывающе.

Угомонить мужчину попытался один из сотрудников авиакомпании. Однако вместо адекватной реакции на просьбу представитель перевозчика получил удар по лицу. У пострадавшего зафиксировали перелом челюсти. Дебошира скрутили и доставили в отдел для выяснения обстоятельств случившегося.

Ранее пьяные туристы устроили дебош в аэропорту Екатеринбурга. Они пытались попасть на самолет, который уже готовился ко взлету.