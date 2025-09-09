Превращался в белого с помощью резиновой маски: полиция задержала серийного убийцу и вора

В США полиция задержала серийного убийцу, который знакомился с жертвами на сайтах знакомств. Чтобы долгое время оставаться незамеченным для правоохранителей, темнокожий преступник надевал жуткую резиновую маску, делающую его белым.

Как пишет New York Post, 34-летний Роким Проуэлл в 2021 и 2023 годах заводил знакомства с жертвами через соответствующие сайты, после чего грабил их и жестоко убивал.

Выяснилось, что задержанный имел обширное криминальное прошлое в штате Калифорния, США. На его счету две кражи со взломом. Также, по словам полицейских, он, вероятно, был причастен к 30 взломам в Лос-Анджелесе.

По сообщениям других СМИ, кадры с уличных камер видеонаблюдения подтверждают, что подозреваемый носил маску белого мужчины. Так ему долгое время удавалось быть незамеченным властями. Полицейские нашли эту самую маску в автомобиле, который угнал задержанный.

Проуэллу предъявлены обвинения по двум пунктам в убийстве и одному пункту в покушении на убийство. Он также обвиняется в угоне автомобиля, краже со взломом и нападении с применением смертоносного оружия.

Он находится под залогом в 2 миллиона долларов.

