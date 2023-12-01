Преступники знали ее в лицо: мать похищенной восьмилетней девочки сделала заявление

Мать пропавшей в Козельске восьмилетней девочки заявила, что похитители знали ее в лицо. Ребенок, наконец, вернулся домой, а родительница поделилась подробностями этой громкой истории. Об этом сообщает телеканал «360».

Женщина выразила благодарность всем, кто участвовал в поисках, а также представителям Следственного комитета и полиции.

«Я верила, что она вернется... Но это был ад, который не дай Бог никому пережить... Они вернули мне жизнь», – поделилась жительница.

Девочка, по словам матери, находится в психологическом шоке, но семья надеется поддержать ее и восстановить ее физическое и эмоциональное благополучие.

Мать считает, что подозреваемые, задержанные в похищении, знали дочь в лицо. Она предположила, что они осведомлены о ее обычном расписании и выбрали момент, когда она оставалась одна. Женщина выразила надежду, что сейчас проблема с безопасностью маршрута школьных автобусов будет решена, так как они регулярно просили подвозить детей ближе к дому.

«Мы, мамы, всегда боялись. Ну, маршрут так проложен. Просили, чтобы привозили к остановке, куда ходит маршрутное такси. Надеюсь, теперь этот вопрос решится», — добавила жительница.

Ранее мы писали о том, что стали известны личности задержанных по подозрению в похищении восьмилетней девочки.